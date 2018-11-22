توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة وشركة بريد ليبيا

ليبيا – وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك بمكتبه أمس الأربعاء و رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة بريد ليبيا الدكتور طارق علي الشطشاط على مذكرة تعاون بين الهيئة والبريد.



المذكرة تهدف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق أهدافهما بما في ذلك استثمار الخدمات البريدية في الترويج وتنشيط السياحة وحصر خدمات نقل وتوزيع بريد الهيئة داخل ليبيا عبر شركة بريد ليبيا واستفادة الهيئة من خدمات البريد الدعائي للتعريف بمناشطها والمعالم التاريخية والأثرية وأماكن الجذب السياحي وفقاً للوائح المنظمة.



ونصت مذكرة التعاون على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع برنامج عمل سنوي لتنفيذ بنود الاتفاق ومشاركة بريد ليبيا في الفعاليات التي تنظمها الهيئة كالمهرجانات والمعارض والأسابيع السياحية ومساهمة الهيئة في إنشاء متحف بريد ليبيا المزمع انشاؤه بمدينة طرابلس.



واتفق الطرفان على إقامة معارض ومسابقات وأنشطة مشتركة وتنظيم معرض سنوي مشترك للطوابع البريدية بهدف تنشيط حركة السياحة والتعريف بخدمات بريد ليبيا ومشاركة الهيئة في البرنامج التوعوي لنشر هواية جمع الطوابع البريدية بين الشرائح العمرية المختلفة واصدار طابع بريدي بعنوان ليبيا بلد سياحي وطوابع بريدية تبرز المعالم السياحية في ليبيا.

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