مديرية أمن غريان تشكل قوة أمنية مشتركة لفرض الأمن داخل المدينة

ليبيا – إجتمع مدير مديرية أمن غريان علي العجيلي أمس الأربعاء مع جميع الأجهزة العسكرية وجهاز الحرس الرئاسي ورؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس هيئة التواصل.

تم خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية الإتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة مهمتها نشر الدوريات وفرض الأمن بالمدينة والتصدي لكافة الخروقات الأمنية والجرائم بجميع أنواعها وتفعيل نقاط التفتيش بالمداخل الرئيسية والفرعية للمدينة.

وتكفلت مديرية أمن غريان بتوفير (2) من المقرات الأمنية المجهزة تجهيز كامل والتي تم إفتتاحها للقوة الأمنية وكذلك توفير التموين اللازم والوقود وعدد كبير من المركبات والأعضاء والمكافئآت المالية للمتميزين.

كما وفرت المديرية مكتب لرئيس وأعضاء هيئة التواصل الإجتماعي بمقر الغرفة لمساندتها وحل بعض المشاكل، مطالبةً الأجهزة الأمنية المداومة والجدية بالعمل لملاحقة الخارجين عن العدالة.