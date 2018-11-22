عبد الجليل :لن نسمح بممارسة العنف بالمدارس وسنردع كل من يمارسه بكل قوة

ليبيا – تابع وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل ووكيلا الوزارة عادل جمعة وأيمن القماطي خلال اجتماعهم أمس الاربعاء مع مراقبي التعليم بالبلديات الموقف العام لانطلاق العام الدراسي الجديد.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة تعليم الوفاق المشاكل والصعاب التي تعترض سير العملية التعليمية بالمدارس لاسيما احتياجاتها لبعض المستلزمات والوسائل التعليمية المتمثلة في بعض عناوين الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية والسبورات البيضاء والخطاطات.

وبدوره ،حذر وزير التعليم من ممارسة العنف في المدارس، قائلاً :”لن نسمح بممارسة العنف داخل المدارس وسنمنعه وسنردع كل من يمارسه بكل ما أوتينا من قوة”.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العجز القائم من المعلمين في المدارس في بعض المواد والخطوات التي اتخذتها الوزارة بالخصوص بالإضافة الى مناقشة الإجراءات المتعلقة بصرف المكافأت المالية المقررة لمراقبي التعليم وعلاوة الحصة للمعلمين.

وتناول الإجتماع متابعة آلية تنفيذ الخطة الدراسية التي أعدتها الوزارة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل حصة الواجب بالمدارس والتباحث حول الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلمين الرافضين لاستلام الجداول الدراسية.

وبدوره، إستعرض مدير إدارة التعليم الأساسي آليات وضوابط تنفيذ حصة الواجب ورؤية الوزارة في تنفيذها وأوضح ايجابيات تطبيقها بالعملية التعليمية وفي المقابل عرج عَلى سلبيات الواجبات المنزلية.

ومن جانبه،بين مدير مركز المناهج الطاهر حبيب الموقف العام لتوزيع الكتاب المدرسي وآلية توزيعه على المؤسسات التعليمية،مؤكداً وصول جميع عناوين المقررات الدراسية للمخازن الفرعية وذلك وفقاً لأعداد الطلبة المحالة من مخازن المصلحة باستثناء ثلاثة عناوين فقط سيتم توزيعها على المخازن الفرعية بالمناطق خلال اليومين المقبلين.