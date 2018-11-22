شاهد الصور.. إحباط محاولة تهريب قنطار حشيش جنوب البيضاء

البيضاء-العنوان

ضبطت عناصر مركز شرطة الحمامة الجنوبية التابع لمديرية أمن البيضاء مهربا بحوزته مئة كيلوجرام من مخدر الحشيش.

وجاءت عملية الضبط حينما استوقف عناصر الشرطة مركبة آلية نوع هونداي أنترا يقودها سائق وبرفقته عائلة، وبعد تفتيشها عُثر على كمية كبيرة من مادة الحشيش.

وأفاد مدير أمن البيضاء، العقيد خالد البسطة، أن الكمية بوزن 108كيلوجرامات أي بمعدل قنطار وثمانية كيلوات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات حيال المقبوض عليهم وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.

وقدم البسطة، الشكر والثناء لعناصر الشرطة وحثهم على العمل في سبيل الحفاظ على الأمن في شتى ربوع المنطقة.

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