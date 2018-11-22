دبرز: المشري أبلغنا بأن مؤتمر باليرمو لم يخرج بشيء.. وهو مؤتمر حاول فرض وصاية على ليبيا

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم دبرز أن مؤتمر باليرمو كملتقى باريس بلا قيمة ونتائج، مشيراً إلى أن البيان الختامي للمؤتمر لم يزيد من أسهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حسب تعبيره.

دبرز إعتقد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن باليرمو كان لمعة على غرار باريس افتعلها الإيطاليين وغاب عنها الفرنسيين لمحاولة إفراغ المؤتمر من محتواه علاوة على غياب شخصيات أخرى كرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إن من حضر المؤتمر هم اللاعبين الصغار الذين لا قيمة لهم لذلك لم يخرج عن باليرمو أي شيء يذكر ولن يخرج عن أي مؤتمر سيعقد خارج البلاد بهذه الطريقة والعبث الحاصل الآن.

ورد على سؤال إن كانت نتج عن الجلسة المصغرة إقتسام للسلطة بين القائد العام للجيش المشير حفترحفتر والسراج قال: لم يقاسم شيء تجرأ حفتر بكل وقاحه على طلب اختصاصات القائد الأعلى لأن السراج ضعيف ووهن ووهنه وضعفه جعل الآخرين يطمعون به، نحن نعقد كمجلس الدولة من مع الرئاسي اليوم جلسة وقد استمعنا لإحاطة من الرئيس والنائب الاول أن باليرمو كان بدون أي نتائج ولم يخرجوا بشيء سوي العبث “.

وأوضح بشأن ما قاله رئيس مجلس الدولة خالد المشري بشأن طلب إيطاليا منه عدم حضور الاجتماع الهامشي أن المشري إعترض بشدة على دعمهم له ليمثل مجلس الدولة كطرف رئيسي وبعد ذلك يطلب منه التغيب عن هذا الحدث.

دبرز أشار إلى أن ملتقى باريس حاول أن يسبق الذهاب لإنتخابات و استنساخ ما وصفه بـ”سيسي جديد” في ليبيا (في اشارة منه إلى المشير حفتر) لكن الموضوع فشل على جميع المستويات وذهب باريس ليأتي من بعده باليرمو، مضيفاً أن مجلس الدولة يرى أن مدنية الدولة هي من خلال المادة الثامنة التي نص عليها الاتفاق السياسي والذي حاول مجلس النواب الذي وصفه بـ”الخصم السياسي” حذفها بكل ما أوتي من قوة.

وأكد على أن مجلس الدولة يعتبر المادة الثامنة هي الفيصل بين مدنية الدولة و عسكرتها، مضيفاً أن هناك من يوهم حفتر بأنه قوي هلى الرغم من أنه جاء إلى باليرمو ضعيفاً وهدفه كان طلب اختصاصات كونه ضعيف و وهن على حد زعمه.

ويرى أن المجاملات الدبلوماسية كان لها دور وحضور واضح في مؤتمر باليرمو، مشيراً إلى أن الإيطاليين عاجزين عن ترتيب بيتهم الداخلي فهي أكثر دولة تعاني في أوروبا بالكامل وحتى فيما يتعلق بباليرمو هناك خلاف إيطالي – إيطالي على ما حدث.

عضو مجلس الدولة أكد على أن تصريحات النائب الثاني لمجلس الدولة فوزي العقاب بأن باليرمو وصايا دولية على ليبيا هي تشخيص للواقع أو الأقرب للواقع، معتقداً أن باليرمو وباريس لا نتيجة لهما بالإضافة لإلى ان محاولات فرض حفتر في المستقبل لن تتم بالطريقة التي يريدونها.

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