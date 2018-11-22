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البشتي: روسيا ستدفع ترامب للتحرك في ليبيا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتابع للشأن العام عبد العظيم البشتي إن أولويات سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه ليبيا غير واضحه خلافا للرؤساء السابقين.

وأضاف البشتي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، إن ترامب يترقب المحاولات الأوروبية لحل الأزمة الليبية وتوفر ضمانات لذلك، كما يتابع محاولات دول الجوار الليبي، لكن الأمر تغير نسبيا وبدأ يدفع ترامب بالأطراف الأوروبية.

وأكد البشتي أن الولايات المتحدة الأميركية مهتمة بالوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية، متوقعا أن يشهد العام القادم دورا أميركيا أكبر في الساحة الليبية.

وأشار إلى أن أميركا تراقب جيدا الدور الروسي المتنامي في ليبيا، وتطور العلاقة بين روسيا وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وستتخذ الموقف المناسب عندما تشعر بالقلق، مبينا أن أحد قواعد التحرك الأميركي مرتبط بمدى التدخل الروسي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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