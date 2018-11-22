السراج : أتابع يومياً تطورات الاوضاع في المنطقة الجنوبية لأهميتها

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس اجتماعه التشاوري الثاني خلال أربعة ايام في اطار الحملة الوطنية التي أعلنها في مؤتمر باليرمو لانقاذ الجنوب.

الإجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار وعضوي مجلس النواب أبوصلاح شلبي ومحمد ادم وعضو مجلس الدولة حسن حبيب.

وإستعرض اللقاء ما تم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات السراج وتستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والإقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين في المنطقة الجنوبية.

وأكد السراج على أن أوضاع الجنوب لها أولوية وانه يتابع شخصيا وبصفة يومية تطورات هذا الملف لما تشكله المنطقة من أهمية بالغة في استتباب الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي دعا كافة الفرقاء إلى تغليب المصلحة العامة وتكاتف جهود الجميع في مواجهة ما يتعرض له الجنوب من إنتهاكات.

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