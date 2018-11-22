مؤسسة الإستثمار: سنستعين بشركة تدقيق متخصصة لفحص الأصول الليبية المجمدة في الخارج

ليبيا – قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للإستثمار علي محمد إن الصندوق السيادي الليبي سيعين مدققين في غضون أسابيع وسينتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019 في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار أكد في تصريح خاص لوكالة “رويترز” أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة بها.

يُشار إلى أن 70%من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة قيمتها 67 مليار دولار مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 التي أثارت قلاقل في البلاد.

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