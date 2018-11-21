هجوم يستهدف حقل الشرارة النفطي غرب ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأربعاء إن مسلحين هاجموا محطة فرعية في حقل الشرارة النفطي أمس الثلاثاء لكن الإنتاج لم يتأثر.

ويتعرض الحقل الواقع جنوب غرب ليبيا إلى هجمات متواصلة؛ تقول مصادر أمنية إن عصابات مسلحة منتشرة في المناطق الحدودية تقف خلفها، بغرض طلب الفدية.

ويعد حقل الشرارة النفطي الذي يقع بحوض مرزق جنوب غرب البلاد من أكبر حقول ليبيا، ويمثل نحو ربع الإنتاج، ويصل معدل إنتاجه إلى حوالي 270 ألف برميل يوميا، وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل بالشراكة مع شركة “ريبسول” و”توتال” و”أو إم في” و”شتات أويل”.

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