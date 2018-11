السراج يدعو لتكاثف الجهود في مواجهة الانتهاكات بالجنوب

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على أن أوضاع المنطقة الجنوبية لها أولوية وأنه يتابع شخصيًا وبصفة يومية تطورات هذا الملف.

واستعرض السراج خلال اجتماعه التشاوري الثاني الخميس، في إطار الحملة الوطنية التي أعلنها في مؤتمر باليرمو لإنقاذ الجنوب الليبي ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والأقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع الذي ضم كلٌ من عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوي مجلس النواب أبوصلاح شلبي ومحمد ادم وعضو المجلس الأعلى للدولة حسن حبيب، جميع الفرقاء إلى تغليب المصلحة العامة وتكاتف جهود الجميع في مواجهة ما يتعرض له الجنوب من انتهاكات.

وأوضح السراج أن المنطقة الجنوبية تشكل أهمية بالغة في استتباب الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وفق قوله.

