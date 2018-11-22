اخبار ليبيا الان

المرعاش: هذا ما يهم الأميركان في ليبيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى الكاتب الصحفي كامل المرعاش، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يُجرِ أي تغييرات في سياسته تجاه الأزمة الليبية، مؤكدا أنها ليست من أولوياته في حين هناك دول أخرى تعتبر الملف الليبي مهم وتضعه في أولوياتها مثل إيطاليا وفرنسا وبعض الدول الإقليمية.

وقال المرعاش، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، إن تصريحات الولايات المتحدة بشأن ليبيا تأتي من الخط الرابع أو الخامس من الدبلوماسيين، مضيفا أن أميركا تهتم بالدرجة الأولى بمحاربة الإرهاب وعلى رأسه داعش والقاعدة.

وأكد أن إيطاليا فشلت بمساعيها لحل الأزمة الليبية، كما لم تنجح في تحقيق تمثيل أميركي كبير في مؤتمر باليرمو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • tttt
    نبو المشير فقط لا اعريبي لا سراج لا ثني لا عقيلة صالح ولارفادي ولابوخمادة ولاناضوري
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد