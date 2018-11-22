المرعاش: هذا ما يهم الأميركان في ليبيا

رأى الكاتب الصحفي كامل المرعاش، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يُجرِ أي تغييرات في سياسته تجاه الأزمة الليبية، مؤكدا أنها ليست من أولوياته في حين هناك دول أخرى تعتبر الملف الليبي مهم وتضعه في أولوياتها مثل إيطاليا وفرنسا وبعض الدول الإقليمية.

وقال المرعاش، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، إن تصريحات الولايات المتحدة بشأن ليبيا تأتي من الخط الرابع أو الخامس من الدبلوماسيين، مضيفا أن أميركا تهتم بالدرجة الأولى بمحاربة الإرهاب وعلى رأسه داعش والقاعدة.

وأكد أن إيطاليا فشلت بمساعيها لحل الأزمة الليبية، كما لم تنجح في تحقيق تمثيل أميركي كبير في مؤتمر باليرمو.

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