السراج يعلن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر المصالحة الشاملة

شكل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الخميس، اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة عبد اللطيف الشويرف، و22 عضوا من النخب والأكاديميين والخبراء.

وذكر موقع حكومة الوفاق أن اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوارات على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة بكافة انحاء البلاد

وكان السراج قد طالب في مؤتمر باليرمو بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا، معلنا أنه سيكلف لجنة تتولى التحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة يكون نواة لمشروع وطني شامل.

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