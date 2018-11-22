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ارتفاع حالات التسمم في تراغن إلى 95

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الشؤون الطبية في تراغن صالح معيوف، إن حالات التسمم في المدينة ارتفعت إلى نحو 95 حالة أدخلت إلى مستشفى تراغن العام.

وأضاف معيوف، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، إن من بين الإصابات 10 أطفال، مشيرا إلى أنه تم تحويل 17 حالة إلى مستشفى سبها العام.

ورجّح معيوف ارتفاع عدد الإصابات في الساعات المقبلة نتيجة لكثرة الحالات التي تصل، ذاكرا أن المستشفى العام بحالة استنفار لاستقبال أي حالات جديدة.

وأكد أن معظم المصابين بحالة جيدة بعد أن تلقوا الإسعافات الأولية، مبينا أن الوضع الذي يمر فيه الجنوب أثّر بشكل كبير على تقديم الخدمة للمواطنين من قبل المستشفى.

ولفت إلى أن جهات الاختصاص في الدولة لم تتواصل للاطمئنان على حالات التسمم، خلافا لأعضاء من مجلس البلدي تراغن، ومسؤولين بقطاع الصحة بحكومة الوفاق التابعين لحوض مرزق.

وناشد معيوف حكومتي “الوفاق والمؤقتة” بأن تلتفتان للمنطقة الجنوبية وتقدمان ولو أبسط الخدمات لسكانها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • nm,nm,
    نبو المشير فقط لا اعريبي لا سراج لا ثني لا عقيلة صالح ولارفادي ولابوخمادة ولاناضوري
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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