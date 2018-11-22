ارتفاع حالات التسمم في تراغن إلى 95

قال رئيس الشؤون الطبية في تراغن صالح معيوف، إن حالات التسمم في المدينة ارتفعت إلى نحو 95 حالة أدخلت إلى مستشفى تراغن العام.

وأضاف معيوف، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، إن من بين الإصابات 10 أطفال، مشيرا إلى أنه تم تحويل 17 حالة إلى مستشفى سبها العام.

ورجّح معيوف ارتفاع عدد الإصابات في الساعات المقبلة نتيجة لكثرة الحالات التي تصل، ذاكرا أن المستشفى العام بحالة استنفار لاستقبال أي حالات جديدة.

وأكد أن معظم المصابين بحالة جيدة بعد أن تلقوا الإسعافات الأولية، مبينا أن الوضع الذي يمر فيه الجنوب أثّر بشكل كبير على تقديم الخدمة للمواطنين من قبل المستشفى.

ولفت إلى أن جهات الاختصاص في الدولة لم تتواصل للاطمئنان على حالات التسمم، خلافا لأعضاء من مجلس البلدي تراغن، ومسؤولين بقطاع الصحة بحكومة الوفاق التابعين لحوض مرزق.

وناشد معيوف حكومتي “الوفاق والمؤقتة” بأن تلتفتان للمنطقة الجنوبية وتقدمان ولو أبسط الخدمات لسكانها.

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