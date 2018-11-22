الرئاسي يناقش ترشيح سيف النصر بديلا عن الكوني

أحال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، طلبا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى أعضاء “الرئاسي” يتعلق بترشيح عبد المجيد سيف النصر بديلا عن النائب المستقيل موسى الكوني.

وكان المشري أرسل خطابا إلى الرئاسي بتاريخ 8 نوفمبر يشتمل على توقيعات لأعضاء المجلس يقترحون فيه إيجاد بديل لشغل المنصب بعد استقالة الكوني، مشيرا إلى أنه سبّب فراغا كبيرا وأثّر سلبا في توازن الرئاسي، فضلا عن تدني مستوى الخدمات بشكل كبير في ليبيا، والجنوب على وجه الخصوص، لافتا إلى أن الإجراء يجب أن يتضمن التنسيق مع الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي.

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