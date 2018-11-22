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الرئاسي يُعلن أسماء لجنة المصالحة الشاملة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، أسماء اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة.

ووفق ما أعلن مكتب السراج الإعلامي، فإن اللجنة تأتي برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية نخبة من الأكاديميين والخبراء والشخصيات الوطنية من رجال ونساء.

وتُناط باللجنة مهام إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة، ووضع آلية عمل شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة.

وحدد القرار للجنة فترة عمل بـ4 شهور قابلة للتمديد على أن تُنهي عملها مع انتهاء مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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