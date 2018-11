وزارة الداخلية تضبط إجراءات دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق جميع الجهات الرسمية والمدنية التابعة للدولة الليبية التي تقوم بدعوة واستضافة أجانب أيًا كانت صفتهم إلى ضرورة التنسيق المسبق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية.



وأضافت الوزارة في بيان الخميس أن هذا التنسيق يجب أن يكون قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات، ومنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ التي تقع تحت سيطرة وولاية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بحسب البيان.

كما نوهت الوزارة إلى ضرورة التنسيق أيضًا مع إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

وأشارت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على الأمن الوطني، وحماية للوطن والمجتمع من الاختراقات الأمنية، وفقًا للبيان.

