ورشة عمل حول إعداد خطة للتنمية المحلية في نالوت

نظمت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية ببلدية نالوت أمس ورشة عمل عن إعداد خطة التنمية المحلية في البلدية، وذلك في مؤسسة أوفرا للسلم الاجتماعي.

وتهدف الورشة التي شارك فيها منتسبو القطاعات الحكومية بالبلدية، إلى تدريب اللجنة التنسيقية، إحدى الجهات الرئيسية المستهدفة من هذه الورشة، إضافة إلى تدريب رؤساء الفرق القطاعية في البلدية المعنيين بالمشاركة في إعداد خطة التنمية المحلية.

كما شارك في هذه الورشة عدد من المهندسين والخبراء، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات في مختلف التخصصات، وذلك للمساهمة والمشاركة في إعداد خطة تنموية ترتقي بمستوى الخدمات بالبلدية.

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