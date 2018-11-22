شركات الطيران الليبية ترفع أسعار التذاكر ثلاثة أضعاف

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية والخطوط الجوية الليبية، اليوم الخميس، رفع أسعار تذاكر السفر ثلاثة أضعاف، وذلك ابتداء من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويأتي رفع أسعار التذاكر بعد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس الرئاسي.

بنغازي — سبوتنيك . وجاء في بيان صحفي للخطوط الجوية الإفريقية، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، أن “الخطوط الجوية الإفريقية تعلن اليوم الخميس عن رفع أسعار تذاكر السفر ثلاثة أضعاف عن سابقتها، ابتداء من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل”، مضيفةً بأن “السبب في ذلك يعود إلى قرار المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الماضي ، والقاضي بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وعدم استثناء شركات الطيران من ذلك”.

وأضاف البيان بأن “شركة الخطوط الجوية الإفريقية بعثت بكثير من المناشدات منذ صدور القرار، وأن الشركة اضطرت للاستجابة للقرار بعد رفض المجلس الرئاسي جميع المناشدات ما يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار التذاكر والتي سيتحمل أعباءها المواطن وحده وستلحق الضرر بحركة النقل الجوي”.

وطالب البيان “المسافر مراعاة حالة أن عدم استخدام التذكرة قبل الأول من كانون الأول/ ديسمبر القادم، يُلزم المسافر بدفع الفروقات، أما في حالة استخدام جزء من التذكرة قبل ذات التاريخ فلا يُلزم المسافر بدفع الفروقات”.

يشار أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، بحث في 15 أغسطس/ آب الماضي ، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات يجب أن تكون في صالح المواطن الليبي.

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