المتوسط:

قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، الخميس، ” لن ننقل تجربتنا في سوريا إلى ليبيا؛ لغياب أي سبب شرعي يتيح لنا ذلك”.

وأوضح “لافروف”، خلال تصريحات صحفية، ” دعم موسكو للمساعي الأممية لإطلاق الحوار السياسي الليبي، والخطوات التي يتخذها وسطاء دوليون من أجل تسوية الأزمة في البلاد.

روسيا تقف ضد التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح “لافروف” أن بلاده لا تصطف مع أي من أطراف الصراع الليبي، مشيرًا إلى أن الليبيين يجب أن يحددوا مصير بلادهم بأنفسهم.

The post لافروف:روسيا ترفض أي حل عسكري في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية