” السراج” يكلف ” الشويرف” برئاسة لجنة إعداد مؤتمر المصالحة

كلف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الشيخ عبد اللطيف الشويرف برئاسة اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية بكافة المكونات والمناطق.

وأكد السراج ، خلال بيان له اليوم الخميس، أن اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من «عبد الهادي محمد ماطة، ومسعود عبيد المسماري، وفرج مفتاح العبدلي، ومصطفى عبدالحميد دلاف، وأمال محمود العبيدي، وأمحمد محمد العجيلي، وصالح محمد العبيدي، ومحمد محمد الصغير، ونجلاء الصديق دهان، ومحمد طاهر بشير، ومحمد عيسى المبشر، ومحمد مانكو نينو، وحسن أحمد على الألم، ومحمد مؤمن عمر، والمخزوم جمعة أبو دريهيبة، وعمر عبدالهادي عمر، وإيراهيم أبو بكر المقرحي، وعائشة محمد الزادمة، ومحمد العجيلي الحسناوي، وأيمن المبروك سيف النصر، وسالم موسى مادي، وأسامة امحمد القرقاب».

وأوضح السراج، أن تقوم اللجنة بوضع آلية شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمال المجلس الرئاسي، واعتماد خطة عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمي، كما تقوم اللجنة بمهامها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد”.

