“ناتو”: مؤتمر باليرمو “بالغ الأهمية”

أثنى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، على إيطاليا لعقدها مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا، وقال إنه كان بالغ الأهمية ونحن نحتاج لمثل هذه المبادرات لإيجاد تسوية لأزمة ليبيا الراهنة.

وعقدت إيطاليا مؤتمر باليرو يومي 12 و13 من الشهر الجاري، بحضور الأطراف الليبية الرئيسية، وحضور دولي تنوع بين عالي ومتوسط المستوى.

وأضاف ستولتنبرغ، أمام المنتدى المتوسط الذي عقد في روما، الخميس، أن حلف شمال الأطلسي توصل إلى أن دعم الأمن في البلدان وتدريب جيوشها وأجهزتها الأمنية أفضل من التدخل فيها، مؤكدا أن “ناتو” توصل لهذه النتيجة من خلال التجربة في أفغانستان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية