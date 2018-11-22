توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الجمعة 23 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس خلال يوم غدا الجمعة أن تشهد الاجواء إستمرار الطقس المعتدل والمستقر على اغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة تميل للدفء نهارا على مناطق الغرب بينما تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم غدا الجمعة 23 نوفمبر 2018:

يشهد الطقس في وفقاً للتقرير في مناطق الشمال الغربي وغدامس سماء صافية إلى مغيمة تدريجيا بسحب عالية الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة ترتفع قليلا بحدود 2 إلى 3 درجات مقارنة بهذا اليوم بحيث تتجاوز معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحيث تتراوح مابين 25 إلى 28 درجة ولاتتجاوز 24 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

ويشهد طقس مناطق الخليج بحسب التقرير اجواء مستقرة مع سماء صافية ورياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 22 إلى 24 درجة.

ويتأثر طقس مناطق الشمال الشرقي بحسب التقرير اجواء مائلة للبرودة قليلا مع سماء قليلة السحب احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي هذه الليلة وصباح يوم غدا الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتواصل على مستويات هذا اليوم بحيث تتراوح مابين 21 إلى 23 درجة ولاتتجاوز 17 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة ومائلة للحرارة قليلا على اقص مدن الجنوب الغربي بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 24 إلى 31 درجة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما تكون حالة البحر على الساحل الغربي والخليج سيكون هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 إلى 0.50 متر درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية والرؤية جيدة ويبقى البحر قليل الاضطراب على الساحل الشرقي خاصة اقصى الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.00 إلى 1.50 متر درجة حرارة سطح البحر مابين 21 إلى 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.والله اعلم