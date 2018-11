المتوسط :

أكد المبعوث الخاص لدى ليبيا غسان سلامة ،أنه بالإمكان إجراء الانتخابات إذا عمل الليبيون مع البعثة بصورة كافية خلال الأشهر القادمة.

وطالب سلامة، مجلس النواب على إصدر قانون الاستفتاء قبل الملتقى الوطني الجامع .

وأضاف سلامة ، أن الملتقي الوطني الجامع سيكون ضاغطا على البرلمان في حال عدم إصداره للقانون.

