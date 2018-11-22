الصغير: السراج يحاول إخضاع خصومه ومنافسيه لسلطانه

بنغازي-العنوان

اعتبر السياسي الليبي، حسن الصغير، اليوم الخميس، أن الهدف من وراء تشكيل لجنة للمصالحة من قبل رئيس المجلس الرئاسي هو محاولة لفائز السراج لإخضاع خصومه ومنافسيه لسلطانه.

وقال الصغير، على حسابه الشخصي في موقع فسبوك، “ببساطة أي طرف أو جهة أو كيان يقبل الجلوس مع هذه اللجنة يكون قد قبل صراحة أو ضمنًا بفائز السراج بصفته التي يدعيها وبسلطانه الذي يتوهمه”.

وأضاف الصغير، “أهيب بالصادقين المخلصين الذين وردت أسمائهم بهذه اللجنة تبيان موقفهم من هذا القرار، ومدى قبولهم أو رفضهم بما منحهم إياه السراج من صفة”.

وشكّل السراج، اليوم الخميس، لجنة تحضيرية لإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة عبد اللطيف الشويرف، و22 عضوا من النخب والأكاديميين والخبراء.

وستتولى اللجنة إجراء مشاورات وحوارات على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة بأنحاء ليبيا.

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