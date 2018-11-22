بالأسماء | 178 شخصية ليبية تطالب مؤسسة الإستثمار بكشف الجهات المستفيدة من ا

ليبيا – أعلنت مجموعة أبناء ليبيا والقوى الوطنية والمثقفون والناشطون السياسيون الليبيون متابعتها باهتمام بالغ التقارير المتواترة، والتي أكدتها تصريحات رسمية، حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا خلال السنوات الخمس الاخيرة، عبر تحويلها إلى مستلمين مجهولين.

كما أعلنت، في بيان اليوم الخميس، ووقع عليه 178 شخصاً منهم دبلوماسيين وصحافيين ونشطاء ومسؤولين سابقين وسياسيين ترحيبها بمبادرة أعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية في الحكومة البلجيكية لمعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية الوزراء المعنيين، ووجهة الأموال الفعلية.

وقال البيان، “إن ما جرى للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والذي أشارت تقارير إلى أنه جرى كذلك في المملكة المتحدة والمانيا وإيطاليا ولكسمبورج، لا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل تلك الأموال المنهوبة التي تتم في صورة استثمارات وشراء عقارات في عدة بلدان، وبمعرفة حكوماتها، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأكد البيان، أنه لا يوجد في قرارات مجلس الأمن ما يمكن تفسيره باستثناء فوائد الأموال المجمدة من التجميد، ومن ثم فإن ما جرى لفوائد الأموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير شرعية، وما كان ليتم دون تواطؤ بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للاستثمار، وهو حتماً بمعرفة المجلس الرئاسي لما يسمى بحكومة الوفاق التي تعتمد في شرعيتها على دعم تلك الدول ومجلس الامن الدولي.

وأضاف البيان، “ يقع على مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولية نشر تقرير مفصل حول قيمة عمليات التحويل التي تمت والحسابات التي أودعت فيها وما هي عوائد استثمارها ليبرئ ذمته ويصدق الليبيون ما ورد في بيانه بتاريخ 19 نوفمبر 2018.”

وطالب البيان المجلس الرئاسي، بأن يوضح للرأي العام الليبي كيف تم الإفراج عن الأموال؟ وأين هي الآن؟ وإذا صرفت فيما صرفت، ومن استفاد منها؟

وحثّ البيان، المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين، لديهم الإلمام الكافي بعمل وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكمها، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، والإجراءات المصرفية الدولية، للكشف عن الحقيقة، وتحديد المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الأموال.

كما طالب الدول المعنية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق المستقلة في انجاز مهمتها حال تشكيلها.

وأكدت البيان على مسؤولية مجلس الأمن، بمقتضى قراراته، على الحفاظ على الأموال الليبية المجمدة، ونهيب بلجنة العقوبات المنشأة بمقتضى القرار 1970 ( 2011 ) التابعة لمجلس الأمن أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ التي تم الإفراج عنها، ولمن صرفت، وفي ماذا استخدمت؟ وما إذا كانت قد وصلت إلى منظمات وعناصر إرهابية داخل ليبيا او خارجها؟

الموقعون:

1 عبدالله محمد الربو

2 ليلى ابوسيف ياسين

3 ابراهيم الدباشي

4 علي محمد يحي الرقيعي

5 عمران عاشور زويد

6 عبدالسلام رجب فلفل

7فوزي محمد الغناي

8 محمد سعد امبارك

9 محمد مختار الغناي

10 الطاهر عبيد

11 علي احمد الهمالي

12 فرج الحبتي

13 عبدالفتاح محمد البربار

14 يوسف ابوبكر الخراز

15 عصام صالح التاجوري

16 سعاد محمد سلطان

17 المبروك سلطان

18 فرج السائح

19 خالد ادرنبة

20 عيسى عبدالمجيد منصور

21 محمد بيترو

22 عبدالباسط امبارك

23-علي محمد كشير

24 فريدة الزليطني.

25 محمد توفيق غنيم

26 مصطفى محمد علي كمبراكي

27 ابو بكر محمد ارميلة

28 سليمان ساسي الشحومي

29 نسرين ابوبكر عريبي

30 محمد السائح

31 طارق محمد الكيش

32 محمد عبداللطيف المنتصر

33 محمد احمد ديرة

34 وائل بركة

35 محمد اللافي ابوكنيشه

36 امال مبروك بوقعيقيص .

37 مريم الشاعري

38امال محمد عبدالرحيم الورفلي

39 مجدي انور زادة

40 مصباح محمد العكاري

41 عبدالغني حسن العريبى

42 نصر حسن معيقل

43 فوزي طاهر عبدالعالي

44 عارف علي النايض

45محمد مرعي العماري

46 علي سعيد البرغثي

47عمرو عزوز

48وليد الجيلاني ختريش

49علي الرفاعي زوبي

50علام الفلاح

51رجاء عبدالرحمن

52مصطفى بشير بيري

53عمر ابوعجيله علي

54مصطفى محمد شختور

55انور سمير المنصوري

56 ابراهيم هيبة

57 عبدالهادي صالح كويري

58لصالحين على النيهوم

59رمضان محمد موسى

60رمضان محمد موسى

61محمد الصادق البهليل

62احمد محمد جعفر

63مفتاح الشويهدي

64عبدالقادر العمروني

65ابراهيم جمعة العوامي

66عبدالناصر السكلاني

67ابراهيم فرج البقرماوي

68منصور محمد زقلام

69عبدالحكيم مصطفى البوسيفي

70عبدالرزاق عبدالله البكوش

71عبدالدائم محمد الحاج

72ابراهيم محمد سلطان

73علي عبدالرازق القري

74محمود عبدالله اقدوره

75جمال عبدالناصر شلوف

76منصور سالم برطوع

77 احمد عبدالله ارضيوة

78علي احمد البوزيدي

79محمود احمد زاقوب

80عبدالمجيد المنصوري

81مصباح دومه اوحيدة

82عبداللطيف شتيوي

83 ابراهيم احمد المهدوي

84 محمد السنوسي المناعي

85مالك محمد الجهاني

86عبدالله عبدالسلام ارحومه

87ناصر عمر الشيخي

88خليفة محمد عبدالله

89علي فرج المجبري

90عطية ابوبكر الشيخي

91عبدالحميد الوندي

92لطفي عبدالسلام عبيد

93 لؤي ابراهيم اغا

94عبد الكريم عبدالرحيم العوامي

95وسام منصور الابيرش

96علي العماري ارحومة

97 فخري عبدالونيس العبار

98محمد حسن البشاري

99محمد ابراهيم صالح

100عبدالقادر عبدالله غوقه

101محمود محمد المفتي

102ابراهيم محمد الهنقاري

103عمر الدلال

104محمد خليفه العكروت

105فاطمه عبدربه الورفلي

106فرج عمر محمد الازهري

107علي عمر الكاسح

108طاهر عبدالله بن حميدة

109حمد عبدالكريم الفاخري

110علي عطية المنصوري

111نصر حسن معيقل

112احمد سالم

113ميرفت امحمد دومه

114اسماعيل الهاروج

115خيري محمد المغيربي

116مرعي خليفة التليسي

117محمد خليفة ادريس

118عبدالسلام محمد بن عاشور

119احمد فرحات المهدي

120عبدالحكيم عامر الطويل

121محمد علي سعيد اليوسفي

122علي صالح نصر

123نجيب الطاهر الامين

124ابوبكر محمد البلبالي احمد

125الحسين المسوري

126احمد الجبالي

127اسامه محمد العريبي

128عبدالمنعم سليمان الشهيبي

129محمد البدين

130محمد خليل الجهمي

131شكري عياد حليلة

132فوزي محمد الغويل

133 سعاد الطيف الفيتوري

134صالح سعد جعوان

135القاضي جمال بن النور

136عبدالله محمد الكبير

137عبدالمجيد احمد العقيلي

138صلاح الدين محمد الشيباني

139زينب شاهين

140ناجي انور بن غرسه

141 احمد محمد العوامي

142مفتاح سكران

143ياسر عبدالحليم الزعيري

144فؤاد عبداللطيف فؤاد

145عبدالحليم رزق النويصري

146انور الوحيشي احمد الوحيشي

147جمال محمد درمان

148احمد يونس

149محمد بشير المجدوبي

150محمد سعد بوخروبة

151محمد ابوالقاسم ابوصبيع

152ابراهيم المزوغي

153محمد الهادي مرضي

154عبدالمجيد علي المبروك

155جمال البشير

156الهادي امحمد قنبيج

157 محمد عبدالرحمن سالم

158صلاح مصباح علي

159مفتاح الخفيفي

160جمعه الفرجاني

161كامل المبروك الناجح

162احمد عمر علي

163 عبدالحميد عثمان يحي

164 مفتاح الطاهر حمادي

165 عبدالسلام ناجي كريم

166 مفتاح عبدالواحد الحرير

167 د. ابراهيم ابوعجيله الدريدي

168 عبدالعظيم الهادي العاتي

169 المهدي سعد البكو

170 حمد عمران سفريته

171 د. عثمان الناجي المنفي

172 خالد علي الكيلاني

173 رجب مفتاح

174 ممدوح ضيف المالكي

175 معاويه مفتاح عمران

176 علاء عبدالحفيظ ابوعرقوب

177 د. محمد ابو شعفة

178 محمود بشير عزيز

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