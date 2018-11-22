بالأسماء | 178 شخصية ليبية تطالب مؤسسة الإستثمار بكشف الجهات المستفيدة من ا

ليبيا – أعلنت مجموعة أبناء ليبيا والقوى الوطنية والمثقفون والناشطون السياسيون الليبيون متابعتها باهتمام بالغ التقارير المتواترة، والتي أكدتها تصريحات رسمية، حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا خلال السنوات الخمس الاخيرة، عبر تحويلها إلى مستلمين مجهولين.
كما أعلنت، في بيان اليوم الخميس، ووقع عليه 178 شخصاً منهم دبلوماسيين وصحافيين ونشطاء ومسؤولين سابقين وسياسيين ترحيبها بمبادرة أعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية في الحكومة البلجيكية لمعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية الوزراء المعنيين، ووجهة الأموال الفعلية.
وقال البيان، “إن ما جرى للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والذي أشارت تقارير إلى أنه جرى كذلك في المملكة المتحدة والمانيا وإيطاليا ولكسمبورج، لا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل تلك الأموال المنهوبة التي تتم في صورة استثمارات وشراء عقارات في عدة بلدان، وبمعرفة حكوماتها، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وأكد البيان، أنه لا يوجد في قرارات مجلس الأمن ما يمكن تفسيره باستثناء فوائد الأموال المجمدة من التجميد، ومن ثم فإن ما جرى لفوائد الأموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير شرعية، وما كان ليتم دون تواطؤ بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للاستثمار، وهو حتماً بمعرفة المجلس الرئاسي لما يسمى بحكومة الوفاق التي تعتمد في شرعيتها على دعم تلك الدول ومجلس الامن الدولي.
وأضاف البيان، “ يقع على مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولية نشر تقرير مفصل حول قيمة عمليات التحويل التي تمت والحسابات التي أودعت فيها وما هي عوائد استثمارها ليبرئ ذمته ويصدق الليبيون ما ورد في بيانه بتاريخ 19 نوفمبر 2018.”
وطالب البيان المجلس الرئاسي، بأن يوضح للرأي العام الليبي كيف تم الإفراج عن الأموال؟ وأين هي الآن؟ وإذا صرفت فيما صرفت، ومن استفاد منها؟
وحثّ البيان، المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين، لديهم الإلمام الكافي بعمل وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكمها، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، والإجراءات المصرفية الدولية، للكشف عن الحقيقة، وتحديد المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الأموال.
كما طالب الدول المعنية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق المستقلة في انجاز مهمتها حال تشكيلها.
وأكدت البيان على مسؤولية مجلس الأمن، بمقتضى قراراته، على الحفاظ على الأموال الليبية المجمدة، ونهيب بلجنة العقوبات المنشأة بمقتضى القرار 1970 ( 2011 ) التابعة لمجلس الأمن أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ التي تم الإفراج عنها، ولمن صرفت، وفي ماذا استخدمت؟ وما إذا كانت قد وصلت إلى منظمات وعناصر إرهابية داخل ليبيا او خارجها؟
الموقعون:
1 عبدالله محمد الربو
2 ليلى ابوسيف ياسين
3 ابراهيم الدباشي
4 علي محمد يحي الرقيعي
5 عمران عاشور زويد
6 عبدالسلام رجب فلفل
7فوزي محمد الغناي
8 محمد سعد امبارك
9 محمد مختار الغناي
10 الطاهر عبيد
11 علي احمد الهمالي
12 فرج الحبتي
13 عبدالفتاح محمد البربار
14 يوسف ابوبكر الخراز
15 عصام صالح التاجوري
16 سعاد محمد سلطان
17 المبروك سلطان
18 فرج السائح
19 خالد ادرنبة
20 عيسى عبدالمجيد منصور
21 محمد بيترو
22 عبدالباسط امبارك
23-علي محمد كشير
24 فريدة الزليطني.
25 محمد توفيق غنيم
26 مصطفى محمد علي كمبراكي
27 ابو بكر محمد ارميلة
28 سليمان ساسي الشحومي
29 نسرين ابوبكر عريبي
30 محمد السائح
31 طارق محمد الكيش
32 محمد عبداللطيف المنتصر
33 محمد احمد ديرة
34 وائل بركة
35 محمد اللافي ابوكنيشه
36 امال مبروك بوقعيقيص .
37 مريم الشاعري
38امال محمد عبدالرحيم الورفلي
39 مجدي انور زادة
40 مصباح محمد العكاري
41 عبدالغني حسن العريبى
42 نصر حسن معيقل
43 فوزي طاهر عبدالعالي
44 عارف علي النايض
45محمد مرعي العماري
46 علي سعيد البرغثي
47عمرو عزوز
48وليد الجيلاني ختريش
49علي الرفاعي زوبي
50علام الفلاح
51رجاء عبدالرحمن
52مصطفى بشير بيري
53عمر ابوعجيله علي
54مصطفى محمد شختور
55انور سمير المنصوري
56 ابراهيم هيبة
57 عبدالهادي صالح كويري
58لصالحين على النيهوم
59رمضان محمد موسى
60رمضان محمد موسى
61محمد الصادق البهليل
62احمد محمد جعفر
63مفتاح الشويهدي
64عبدالقادر العمروني
65ابراهيم جمعة العوامي
66عبدالناصر السكلاني
67ابراهيم فرج البقرماوي
68منصور محمد زقلام
69عبدالحكيم مصطفى البوسيفي
70عبدالرزاق عبدالله البكوش
71عبدالدائم محمد الحاج
72ابراهيم محمد سلطان
73علي عبدالرازق القري
74محمود عبدالله اقدوره
75جمال عبدالناصر شلوف
76منصور سالم برطوع
77 احمد عبدالله ارضيوة
78علي احمد البوزيدي
79محمود احمد زاقوب
80عبدالمجيد المنصوري
81مصباح دومه اوحيدة
82عبداللطيف شتيوي
83 ابراهيم احمد المهدوي
84 محمد السنوسي المناعي
85مالك محمد الجهاني
86عبدالله عبدالسلام ارحومه
87ناصر عمر الشيخي
88خليفة محمد عبدالله
89علي فرج المجبري
90عطية ابوبكر الشيخي
91عبدالحميد الوندي
92لطفي عبدالسلام عبيد
93 لؤي ابراهيم اغا
94عبد الكريم عبدالرحيم العوامي
95وسام منصور الابيرش
96علي العماري ارحومة
97 فخري عبدالونيس العبار
98محمد حسن البشاري
99محمد ابراهيم صالح
100عبدالقادر عبدالله غوقه
101محمود محمد المفتي
102ابراهيم محمد الهنقاري
103عمر الدلال
104محمد خليفه العكروت
105فاطمه عبدربه الورفلي
106فرج عمر محمد الازهري
107علي عمر الكاسح
108طاهر عبدالله بن حميدة
109حمد عبدالكريم الفاخري
110علي عطية المنصوري
111نصر حسن معيقل
112احمد سالم
113ميرفت امحمد دومه
114اسماعيل الهاروج
115خيري محمد المغيربي
116مرعي خليفة التليسي
117محمد خليفة ادريس
118عبدالسلام محمد بن عاشور
119احمد فرحات المهدي
120عبدالحكيم عامر الطويل
121محمد علي سعيد اليوسفي
122علي صالح نصر
123نجيب الطاهر الامين
124ابوبكر محمد البلبالي احمد
125الحسين المسوري
126احمد الجبالي
127اسامه محمد العريبي
128عبدالمنعم سليمان الشهيبي
129محمد البدين
130محمد خليل الجهمي
131شكري عياد حليلة
132فوزي محمد الغويل
133 سعاد الطيف الفيتوري
134صالح سعد جعوان
135القاضي جمال بن النور
136عبدالله محمد الكبير
137عبدالمجيد احمد العقيلي
138صلاح الدين محمد الشيباني
139زينب شاهين
140ناجي انور بن غرسه
141 احمد محمد العوامي
142مفتاح سكران
143ياسر عبدالحليم الزعيري
144فؤاد عبداللطيف فؤاد
145عبدالحليم رزق النويصري
146انور الوحيشي احمد الوحيشي
147جمال محمد درمان
148احمد يونس
149محمد بشير المجدوبي
150محمد سعد بوخروبة
151محمد ابوالقاسم ابوصبيع
152ابراهيم المزوغي
153محمد الهادي مرضي
154عبدالمجيد علي المبروك
155جمال البشير
156الهادي امحمد قنبيج
157 محمد عبدالرحمن سالم
158صلاح مصباح علي
159مفتاح الخفيفي
160جمعه الفرجاني
161كامل المبروك الناجح
162احمد عمر علي
163 عبدالحميد عثمان يحي
164 مفتاح الطاهر حمادي
165 عبدالسلام ناجي كريم
166 مفتاح عبدالواحد الحرير
167 د. ابراهيم ابوعجيله الدريدي
168 عبدالعظيم الهادي العاتي
169 المهدي سعد البكو
170 حمد عمران سفريته
171 د. عثمان الناجي المنفي
172 خالد علي الكيلاني
173 رجب مفتاح
174 ممدوح ضيف المالكي
175 معاويه مفتاح عمران
176 علاء عبدالحفيظ ابوعرقوب
177 د. محمد ابو شعفة
178 محمود بشير عزيز
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