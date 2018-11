بسبب قرارات ” السراج” … ” الخطوط الأفريقية” تقرر رفع أسعار التذاكر ٣ أضعاف

المتوسط:

أكدت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، ” أنها قررت رفع أسعار تذاكر السفر ثلاثة أضعاف عن سابقتها، ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل”.

وأكملت الشركة، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” بأن السبب في ذلك يعود إلى قرار المجلس الرئاسي بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وعدم استثناء شركات الطيران من ذلك”.

وأضاف البيان بأن “شركة الخطوط الجوية الإفريقية بعثت بكثير من المناشدات منذ صدور القرار، وأن الشركة اضطرت للاستجابة للقرار بعد رفض المجلس الرئاسي جميع المناشدات ما يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار التذاكر والتي سيتحمل أعباءها المواطن وحده وستلحق الضرر بحركة النقل الجوي”.

