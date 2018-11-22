القبض على مهرب بحوزته 108 كيلو “حشيش” جنوب البيضاء

أخبار ليبيا24

تمكن عناصر مركز شرطة الحمامة الجنوبية التابع لمديرية أمن البيضاء من ضبط مركبة آلية نوع “هونداي إلنترا” يقودها سائق وبرفقته عائلة يحمل كمية من مادة “الحشيش”.

وقال مدير أمن البيضاء العقيد خالد البسطة – بحسب مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن الجبل الأخضر – إنه بعد تفتيش المركبة عُثر على 108 كيلو من مادة الحشيش أي بمعدل قنطار وثمانية كيلو من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف البسطة بأنه اتخذت كافة الإجراءات حيال المقبوض عليه وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، مثنيًا على منتسبى المركز لعملهم في سبيل الحفاظ علي الأمن في كامل المنطقة.

يشار إلى أن مركز شرطة الحمامة الجنوبية يبعد عن مدينة البيضاء أكثر من 100كيلو متر جنوبا.

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