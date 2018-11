الرئاسي يُعلن عن أسماء لجنة «المصالحة الوطنية الشاملة»

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قرارًا الخميس بتسمية اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة.

ويتولى رئاسة اللجنة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية نخبة من الأكاديميين والخبراء والشخصيات الوطنية المرموقة من رجال ونساء الوطن على امتداده وبكافة مكوناته ومناطقه، بحسب ما ذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.



وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي مؤخرًا، والتي تشكل أولويات المرحلة القادمة، وتشمل برنامج إصلاح الاقتصاد والمنظومة الأمنية والحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، والمصالحة الوطنية الشاملة، والاستعداد للانتخابات المقبلة.

هذا وستتولى اللجنة بموجب القرار إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.

