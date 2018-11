الأعلى للدولة يرشح نائبًا جديدًا خلفًا لــ«موسى الكوني»

قام المجلس الأعلى للدولة بترشيح عبد المجيد غيث سيف النصر نائبًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلفًا للنائب المستقيل موسى الكوني.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في خطاب وجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي أنه نظرًا لخلو أحد مناصب نواب رئيس المجلس الرئاسي باستقالة الكوني فإن هذا الفراغ أثر سلبًا وبشكل واضح في التوازن الذي تأسس عليه المجلس الرئاسي، فضلاً عن تدني مستوى الخدمات بشكل كبير في ليبيا على العموم وفي الجنوب بشكل خاص، بحسب المشري.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة في خطابه أنه حرصًا منه على الدفع بالشخصيات الوطنية التي يعول عليها في الدفع بالعملية السياسية وإنهاء الانقسام المؤسساتي تم ترشيح عبد المجيد غيث سيف النصر ليكون بديلاً عن النائب المستقيل موسى الكوني، وذلك لما يتمتع به – بحسب الأعلى للدولة- من مواصفات تؤهله لشغل هذا المنصب.

يأتي ذلك في حين وجه مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كتابًا إلى مدراء مكاتب نواب وأعضاء المجلس الرئاسي بشأن عرض عبد المجيد غيث سيف النصر للترشيح، وذلك بناءً على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي.

يذكر أن النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني قدمه استقالته في عام 2017 بسبب ما وصفها بفشله وفشل المجلس الرئاسي في تطبيق الاتفاق السياسي.

