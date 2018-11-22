“الجنائية” تجدد مطالبة القبض على الورفلي

أعادت المحكمة الجنائية الدولية المطالبة بإلقاء القبض على الرائد محمود الورفلي الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب.

وقالت المحكمة إن الورفلي ما يزال طليقا، وإنها تعتمد على تعاون السلطات حول العالم لاعتقاله ونقله إلى مقر المحكمة الجنائية في لاهاي.

وواجه الورفلي مذكرتي قبض من الجنائية الدولية، الأولى في 15 أغسطس عام 2017، والثانية في 4 يوليو العام الحالي.

وتأتي مطالبة المحكمة بالقبض على الورفلي ضمن إعادة نشرها خلال شهر نوفمبر صور لعدد من المطلوبين لديها للمطالبة بمحاكمتهم، حيث تتضمن هذه المطالبات سيف الإسلام القذافي، والتهامي خالد، إلى جانب عدد من المطلوبين الآخرين.

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