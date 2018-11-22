قتيل و15 مصابا بسبب انفجار أسطوانة غاز ببنغازي

أعلن المكتب الإعلامي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي تسجيل حالة وفاة نتيجة الانفجار الذي شهدته المدينة أمس الأربعاء بشارع الزوايد بمنطقة السلماني.

وأوضحت مديرة المكتب فادية البرغثي أن حالة الوفاة حدثت صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى إصابة خمسة عشر شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة بسبب انفجار أسطوانة غاز.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية بنغازي أن الانفجار وقع أثناء محاولة تعبئة أسطوانة غاز صغيرة، مما تسبب في تسرب داخل الغرفة ثم انفجارها وهو ما خلف خسائر مادية جسيمة وسقوط جدار إحدى الغرف، دون تسجيل ضحايا في الأرواح.

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