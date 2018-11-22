صحيفة بلجيكية: وزير الخارجية الحالي ضالع بقضية الأموال الليبية

كشفت صحيفة لوسوار البلجيكية عن توفر معلومات جديدة تفيد بأن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز، قد لعب دورا ما في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي جرى تحرير عائداتها لصالح أطراف سربتها إلى مجموعات ليبية مسلحة، على حد قولها.

وتشير الصحيفة نقلا عن وكالة آكي الإيطالية، أنها حصلت على وثائق تفيد بأن ريندرز، الذي كان يتولى حقيبة المالية حتى السادس من ديسمبر ألفين وأحد عشر، قد مارس ضغوطا شديدة من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية في ليبيا والتي تضررت عقب أحداث ثورة فبراير.

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