بالفيديو .. “طاطانكي”: ليس أمام الليبيين سواء التوحد ومحاسبة المسئولين بطريقة سليمة

أكد رئيس حزب التجمع الليبي الديمقراطي حسن طاطانكي ،” أن الطريقة الوحيدة أمام الليبيين لحل أزماتهم هي مواجهة المسئولين بطريقة سليمة ، والطريقة السليمة هي توحد الشعب الليبي”.

وأكمل طاطانكي ، خلال رسالة مصورة له ،” أن المصيبة أن ليبيا تعاني من مشاكل فالشعب يقدر بحوالي 6 مليون وبلاده مليئة بالخيرات والثروات ومشاكله ليست ضخمة حتى تؤدي بنا إلى ما نراه الآن من انتشار وكثافة الأسلحة ومحاضرات المسئولين فلا يصح أن تعاني ليبيا من مشاكل وهي تتمتع بكل تلك الموارد”.

وأضاف طاطانكي ،” يجب أن نتوحد ونساعد كيانات الدولة فهناك فرق بين كيانات الدولة والمسئولين ، فعندما انتخبنا عضو مجلس نواب لم نمنحه حق بيع البلاد لكن إدارة الدولة ومحاسبة من يدير الدولة “.

وأوضح طاطانكي ،” أن أعضاء مجلس النواب بدلا من أن يمارسوا دورهم ، صاروا يبيعون الدولة ،وتسبب أدائهم في أن ليبيا لديها أكثر من رئيس وزراء” .

