وفاة طفلة ودخول آخري للعناية المشددة .. والفاعل “الأم” كيف؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

فارقت طفلة الحياة بعد وصولها لمركز بنغازي الطبي بلحظات، ودخلت شقيقتها للعناية المشددة بسبب مبيد حشري قامت والدتها برشه على شعرها للقضاء على حشرة القمل .

وأكد آمر نقطة شرطة مركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي وصول شقيقتين إلى المركز في حالة حرجة إثر رش مبيد حشري على رأسهن من قبل الأم بعد انتشار القمل برأسيهما .

وأضاف السعيطي في تصريحات صحفية أن أحدى الطفلتين وتبلغ من العمر 4 سنوات فارقت الحياة بعد وصولها بقليل للمركز، موضحًا أن الحالة الصحية للطفلة الأخرى حرجة ومتواجدة بغرفة العناية بعد تحويلها إلى مستشفى الأطفال .

وأطلق السعيطي تحذيرًا أن المبيدات الحشرية لا تعتبر حل لمكافحة مثل في هذه الحالات، لافتًا إلى أن هناك عقاقير معينة لمعالجة هذه الآفة .

والقمل هو حشرات طفيلية صغيرة دون أجنحة تتغذى على الدم، حيث ينتشر بسهولة، خاصة بين تلاميذ المدارس، من خلال الاتصال الشخصي عن قرب وبمشاركة المتعلقات الخاصة بالشعر مثل: المشط أو فرشاة الشعر، حيث يشعر الطفل بالحكة، ووجود شيء يتحرك في رأسه قد تصل إلى تقرحات.

ومن الصعب منع انتشار قمل الرأس في الأطفال في الحضانات أو المدارس بسبب كثرة الاتصال بينهم ومشاركة أشيائهم الخاصة مع بعضهم .

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