المتوسط:

عقدت نائبة رئيس حزب التجمع الليبي الديمقراطي الدكتورة رحاب بن نوبة نعدة لقاءات مع بعض المتخصصين في مجال ريادة الأعمال على الانترنت وذلك على هامش حفل افتتاح أول مدرسة ليبية لريادة الأعمال على الانترنت.

وأكدت نائبة رئيس حزب التجمع الليبي الديمقراطي الدكتورة رحاب بن نوبة ، ” أن حزب التجمع الليبي الديمقراطي يهدف إلى دعم بعض المشاريع الصغرى في الفترة القريبة القادمة” .

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات كثيرة قام بها حزب التجمع الليبي الديمقراطي في محافل شتى للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من مشاكل جمة .

The post نائبة رئيس حزب التجمع الليبي الديمقراطي تفتتح أول مدرسة ليبية لريادة الأعمال على الانترنت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية