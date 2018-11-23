الأمين في الزاوية لبحث ملفات التأهيل وتشغيل الشباب

استقبل عميد المجلس البلدي الزاوية، جمال بحرّ، وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، المهدي الأمين، خلال زيارة له للمدينة رفقة وكيل الوزارة ومسؤول الجودة.

وتم النقاش خلال الزيارة في عدة ملفات، منها الأمور المتعلقة بالعمل والتأهيل وتشغيل الشباب بالتدريب على الحرف التي يحتاجها سوق العمل بمدينة الزاوية، في لقاء جمع مدير مكتب عمل الزاوية ومدراء الإدارات ومدير مركز رفع الكفاءة المهنية وإدارة المركز ومدير مديرية الأمن الزاوية العميد علي اللافي.

وطرح مسؤول ملف العمل والتأهيل بالمجلس البلدي الزاوية، عبداللطيف القاضي مبادرة “تمكين” التي تختص بالريادة والابتكار وبالحرف في سوق العمل.

وقدّمت في نهاية اللقاء شهائد التخرّج على 39 طالبا بمدينة الزاوية.

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