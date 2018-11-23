وفاة طفلين وإصابة 235 في غات

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، وداد أبو النيران سبب وفاة طفلين و«إصابة 235 بالأسهال والقئ في غات» جنوب غرب ليبيا خلال نوفمبر الجاري.

وقالت أبو النيران ،أمس الخميس، إن «الحالات التي سُجلت نتجية لإختلاط مياة الصرف الصحي بمياه الشرب، بسبب الأمطار والسيول التي حدثت بالمنطقة الفترة الماضية».

وأوضحت أبو النيران، أن «وزارة الصحة بحكومة الوفاق قامت بإرسال شحنه طوارئ طبية وكمية من المحاليل الوريدية للسيطرة على الجفاف الناتج عن الإسهال، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مع المستشفيات وستزودهم بكافة النواقص التي يحتاجونها».

وأعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى غات العام، عائشة العزاوي، «تسجيل حالتي وفاة لطفلين واستقبال 235 حالة مصابين بالإسهال والوقيء منذ مطلع نوفمبر الجاري».

وقالت العزاوي في وقت سابق اليوم ، إن «الحالات التي استقبلها المستشفى تعاني من الجفاف الناتج من الإسهال، مؤكدة وفاة طفلين خلال الأسبوع الجاري، فيما كان من بين المصابين نساء ورجال وأطفال».

وأوضحت العزاوي أنهم باشروا بسحب العينات لعمل تحاليل مزرعة لمعرفة الأسباب، وإرسالها إلى سبها لعدم وجود مختبر يخص المزارع البكتيرية، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة جميع الجهات التي يعنيها الأمر.

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