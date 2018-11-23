جهات ليبية متنفذة فى الرئاسي تهرب مبعوث مالطا الوهمي عبر تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت مصادر أمنية متطابقة من منفذ رأس اجدير البري مع تونس مغادرة المالطي ” نيفيل جافا ” الذي إنتحل صفة ميعوث رئيس وزراء مالطا الخاص إلى ليبيا بعد الفضيحة التي أُثيرت حوله فى البلاد التي دخل لها معززاً حماية ومراسم عبر مطار معيتيقة مساء الإثنين.

وقال مصدر رفيع من هذه المصادر بأن ” جافا ” غادر مساء الخميس عبر المنفذ مرفوقاً بحماية ومواكبة من قبل حرّاس ومرافقين يعملون مع أحد أعضاء المجلس الرئاسي فى طرابلس .

وأكد ذات المصدر بأن عناصر وصفها بـ ” الوطنية ” من جهاز المخابرات العامة فى مطار معيتيقة بطرابلس كانت تنوي إيقاف ” جافا ” فى حال وصل للمطار للمغادرة إلى مطار فاليتا فى مالطا مباشرة عبر خطوط ” ميدافيا ” أو إلى إسطنبول كمحطة ترانزيت .

وأشار إلى أن جهات ليبية متنفذة فى الرئاسي أبلغت هذا ” المحتال المالطي ” بأن مخططاً يجري للقبض عليه فى مطار معيتيقة ما أضطره للمغادرة براً تحت حمايتهم إلى تونس نحو جربة ومنها جواً إلى مطار قرطاج كمحطة لمالطا معرباً عن خيبة أملهم لعدم ورود أمر يمكنهم من القبض عليه من السلطات فى طرابلس .

وفى وقت سابق من مساء الخميس أصدرت وزارة داخلية الوفاق بياناً بشأن وضع خطوات لدعوة وإستضافة الاجانب في ليبيا أياً كانت صفتهم ولاي غرض ، مرجعةً هذا القرار إلى حرصها على الأمن الوطني وحماية للوطن والمجتمع من الاختراقات الامنية في إشارة منها لما حصل مع المالطي الذي إنتحل صفة مبعوث باسم رئيس وزراء مالطا.

داخلية الوفاق طالبت في بيانها جميع الجهات التي تريد إستضافة أجانب التنسيق المسبق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية الليبية قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات، ومنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ التي تقع تحت سيطرة وولاية داخلية الوفاق.

كما دعت الوزارة جميع الجهات إلى التنسيق بالخصوص أيضاً مع إدارة العلاقات والتعاون، بوزارة داخلية الوفاق .

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