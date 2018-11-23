إستثمار الوفاق : مايزيد عن مليار دولار من أرباح أموال ليبيا المجمدة صُرفت كمصاريف تشغيل

ليبيا – قال علي محمود حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق إن المؤسسة ستعين مدققين في غضون أسابيع وتنتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصولها بحلول 2019، في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات.

مؤكداُ بأن ما يزيد عن مليار دولار محولة من أرباح المجمد فى بلجيكا ولوكسمبورغ قد استُخدمت بعد أن تم تحويلها من هذه الدول ومن ثم سحبها من بنك المؤسسة العربية المصرفية في تغطية تكلفة التشغيل للمؤسسة الليبية للاستثمار !.

وأبلغ محمد رويترز ، الجمعة ، أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة بها.

وقالت رويرنز إن ” نحو 70 بالمئة من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغ قيمتها 67 مليار دولار مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة، منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 التي أثارت اضطرابات في البلاد ” . ونقلت عن دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأنهم يريدون أن يروا حكومة مستقرة في ليبيا قبل تخفيف العقوبات.

وقال محمد في مقابلة في لندن مع رويترز : ”نريد تعزيز ثقة المجتمع الدولي في المؤسسة الليبية للاستثمار. نتعاون مع الأمم المتحدة، ونلتزم بعقوباتها ونجري إصلاحات من القمة إلى القاعدة، ونجري تدقيقا يمكن أن تستخدمه الأمم المتحدة في مراجعة أصول المؤسسة”.

وأضافت رويترز :” يشهد اقتصاد ليبيا انهيارا، وقد يكون صندوق الثروة السيادية في نهاية المطاف مصدراً مهماً للتمويل في البلد الذي تمزقه الحرب. لكن الصندوق تضرر لفترة طويلة جراء نزاع على قيادته بين فصائل متناحرة في طرابلس وشرق البلاد. وقال محمد إنه أنهى بعض تلك الانقسامات من خلال دمج إدارات ومكاتب “.

وتابع قائلا : ”نريد تعزيز الحوكمة ، الانقسامات السياسية أضرت بالمؤسسة الليبية للاستثمار. تم تجميد أصولنا بهدف حمايتها“.

ورداً على سؤال عن أموال تم تحويلها من حسابات في بنوك أوروبية مرتبطة بالمؤسسة بعد جدل تحويلات بلجيكا، قال محمد إنها توزيعات أرباح وفوائد على حيازات من الأسهم، وأدوات للدخل الثابت، مضيفا أن تجميد الأصول ينطبق فقط على الأسهم نفسها، أو أصل السندات.

وأضاف محمد مؤكداً : ”تقدر هذه الإيرادات من توزيعات أرباح الأسهم بمئات الملايين سنوياً. نتلقاها منذ 2011 بما يزيد عن مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، من حسابات مصرفية في بلجيكا ولوكسمبورج منذ 2011 ” .

وتابع ”استُخدمت الأموال التي تم سحبها من بنك المؤسسة العربية المصرفية في تغطية تكلفة التشغيل للمؤسسة الليبية للاستثمار. لدينا بيانات ترجع إلى 2011“، مضيفا أنه يسيطر بشكل كامل على الحسابات، ولم تختف أي أموال.

وتابع أن نحو 8.5 مليار دولار من أصول الصندوق السيادي استُثمرت في أسهم عالمية، بينما تم استثمار حوالي 1.5 مليار دولار في السندات.وأضاف محمد أن جميع العاملين في الصندوق في طرابلس انتقلوا من مكاتب المؤسسة في منطقة برج طرابلس، إلى مكان آخر في المدينة لم يفصح عنه، وسط انتهاكات أمنية شملت تهديدات إلى الموظفين وقيام مجموعات مسلحة بخطف بعضهم.

وختمت رويترز بأن طرابلس تسيطر عليها وبشكل كبير بضع مجموعات مسلحة قوية تطالب بوضع رسمي، ووسعت مصالحها الاقتصادية، واقتحمت مؤسسات كبيرة مراراً، وخطفت منافسين. وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها توظف 140 شخصا بشكل مباشر، لكن العدد يرتفع إلى أكثر من ألف مع إضافة أولئك الذين يعملون في وحدات تابعة.

المصدر : رويترز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية