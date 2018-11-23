قوائم تنسيب طلبة الشهادة الثانوية (أسماء)

كشفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، عن قوائم تنسيب طلبة الشهادة الثانوية إلى 16 جامعة عامة بأكثر من منطقة، بعد تخطيهم امتحانات الدور الثاني.
والجامعات التي ستستقبل الطلبة هي: “نالوت، فزان، الزيتونة، الجفرة، مصراتة، الأسمرية، المرقب، الزنتان، بني وليد، سبها، سرت، صبراتة، طرابلس، الجفارة، غريان، الزاوية”.
جامعة الزاوية
https://drive.google.com/file/d/17HVPEg7kVntx2iYcpY5q0Vp4vZmBaTPF/view?fbclid=IwAR0IsRPGiSBTD2Ew6pFKDc2f16_m6mZdMFEi6I57GVCHyGRwgtmXyILLmSI
جامعة غريان
https://drive.google.com/file/d/1GzgyZoSB3Ktu7UBWEb3nH4x6pq_Pmczt/view?fbclid=IwAR2kkavcXa4DUuRvtOE-Tgg2-HsXs-dIjy_uz6L9sxhxSnVHS5yzNNS8RPs
جامعة الجفارة
https://drive.google.com/file/d/1m_GLoV2FLONy75wyWO6oBX4QDfV02C23/view?fbclid=IwAR2ClqHQF7RKmYtc0hF2llpN_JUMtdjWLUo_EhakRaWVtUOeHbi6QIT5lIA
جامعة طرابلس
https://drive.google.com/file/d/1jJ5L1qAK9NHdiFrc03k7rgJ2PPB__6aW/view?fbclid=IwAR1bZEdj_wTcmN9ZZ4B65FX58-xdIjMlH-jLXb0ylyOsqu-RDbBVvWXzxPk
جامعة صبراتة
https://drive.google.com/file/d/1DXLGf5w_JZUI-nkaOfHFcEhcdOFtEdq-/view?fbclid=IwAR2xjYmqx_ZPE_Kbm5smtiobhU6m_J9mCsAZqYq9Txm4mczCzIhFjapyv5g
جامعة سرت
https://drive.google.com/file/d/1ehOo4Qsnlw3uTq_EnEA7mbQ_ZWOUaHqO/view?fbclid=IwAR2VdcZTGexDdAefyQTWpIdd7gHo-dfW2x4911Nyf-MNxO9In0oqe2g3CJw
جامعة سبها
https://drive.google.com/file/d/1-uepaf2zHCI1getovdWZio7rf_m-0pdn/view?fbclid=IwAR2NA7dnPUmC-mc9MU8bXZGGqhsX9D3NJMyCbbmf9vU2pyv8trbWclzT-fo
جامعة بني وليد
https://drive.google.com/file/d/1xyHwl1Mk1pwRCLr3rBnmYxrUOH37r3ev/view?fbclid=IwAR0IjVJEmgimKzndjzjrgU8cqt9xCUMtPK4b7NTUW3pdh4QD0Kew19k62g0
جامعة الزنتان
https://drive.google.com/file/d/1Yq6KhUTrQeS8EN-fwtpt7z9VxUjwWLTw/view?fbclid=IwAR1Ysv3QZCI86mInqOnjOv0KIEiiu3CocrIngQvQ-BmrTWgQ54ywrjKebmE
جامعة المرقب
https://drive.google.com/file/d/1nmX-X6EPXG0PLP9h9Dije0vh_N6wLqaZ/view?fbclid=IwAR0IcUi9vCIDY5j5jNPQGoQc1XzfWD2PsbTR7mnSze0HCWd7D4TrDJmCV4M
الجامعة الأسمرية
https://drive.google.com/file/d/1qaDlcF5A0JMZcEHgZIereOOQCPVMXQYM/view?fbclid=IwAR09M4pBOm6B_W2mzM_vwmOfSMEkFLE5htqSQWGFJZYr23P6ixXW3e6xqTE
جامعة مصراتة
https://drive.google.com/file/d/1yEs-n-qfHKrFvoG5_bl2VLNG13cbVNuk/view?fbclid=IwAR3sj06uyAeOCoYUmxlfzjkQZnxpcmAy2VAUNgGkegu98DBOrc3gtYg60A0
جامعة الجفرة
https://drive.google.com/file/d/1iaviSF6VNQR7aFvB5vtLvE96-KPP_MMd/view?fbclid=IwAR0TLmwjTlbjpFdw1-qpg1cQd5tzdW79zp9hfMA6toL4efVJ8ZwVNPAgzo4
جامعة الزيتونة
https://drive.google.com/file/d/1AyciwxeS7ZlpO1qEkHU3puu__CcopOAs/view?fbclid=IwAR15WtIDsJDEsr6uSB9Re5iwPmxnUCUtwdvW8Pl5y33imG-6e3ahxCKOukw
جامعة فزان
https://drive.google.com/file/d/1YBR-bgbztIaqY3vcx0fzHTIHECTybH03/view?fbclid=IwAR11B0i2Fy7oXp3XfGhEXV0i1RppBl4OVEHinfPvCoRg-VNxQnYkiBUC8Ig
جامعة نالوت
https://drive.google.com/file/d/1sX4u_SNC1aS1UsJETafhQHSuu_uv4_Al/view?fbclid=IwAR1V320mcbVncsq7M0Ro0WVrZDn7X-F0imm6yn-ORzQZGwS28gRPhTk9nTI
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