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قوائم تنسيب طلبة الشهادة الثانوية (أسماء)

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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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كشفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، عن قوائم تنسيب طلبة الشهادة الثانوية إلى 16 جامعة عامة بأكثر من منطقة، بعد تخطيهم امتحانات الدور الثاني.

والجامعات التي ستستقبل الطلبة هي: “نالوت، فزان، الزيتونة، الجفرة، مصراتة، الأسمرية، المرقب، الزنتان، بني وليد، سبها، سرت، صبراتة، طرابلس، الجفارة، غريان، الزاوية”.

جامعة الزاوية

https://drive.google.com/file/d/17HVPEg7kVntx2iYcpY5q0Vp4vZmBaTPF/view?fbclid=IwAR0IsRPGiSBTD2Ew6pFKDc2f16_m6mZdMFEi6I57GVCHyGRwgtmXyILLmSI

جامعة غريان

https://drive.google.com/file/d/1GzgyZoSB3Ktu7UBWEb3nH4x6pq_Pmczt/view?fbclid=IwAR2kkavcXa4DUuRvtOE-Tgg2-HsXs-dIjy_uz6L9sxhxSnVHS5yzNNS8RPs

جامعة الجفارة

https://drive.google.com/file/d/1m_GLoV2FLONy75wyWO6oBX4QDfV02C23/view?fbclid=IwAR2ClqHQF7RKmYtc0hF2llpN_JUMtdjWLUo_EhakRaWVtUOeHbi6QIT5lIA

جامعة طرابلس

https://drive.google.com/file/d/1jJ5L1qAK9NHdiFrc03k7rgJ2PPB__6aW/view?fbclid=IwAR1bZEdj_wTcmN9ZZ4B65FX58-xdIjMlH-jLXb0ylyOsqu-RDbBVvWXzxPk

جامعة صبراتة

https://drive.google.com/file/d/1DXLGf5w_JZUI-nkaOfHFcEhcdOFtEdq-/view?fbclid=IwAR2xjYmqx_ZPE_Kbm5smtiobhU6m_J9mCsAZqYq9Txm4mczCzIhFjapyv5g

جامعة سرت

https://drive.google.com/file/d/1ehOo4Qsnlw3uTq_EnEA7mbQ_ZWOUaHqO/view?fbclid=IwAR2VdcZTGexDdAefyQTWpIdd7gHo-dfW2x4911Nyf-MNxO9In0oqe2g3CJw

جامعة سبها

https://drive.google.com/file/d/1-uepaf2zHCI1getovdWZio7rf_m-0pdn/view?fbclid=IwAR2NA7dnPUmC-mc9MU8bXZGGqhsX9D3NJMyCbbmf9vU2pyv8trbWclzT-fo

جامعة بني وليد

https://drive.google.com/file/d/1xyHwl1Mk1pwRCLr3rBnmYxrUOH37r3ev/view?fbclid=IwAR0IjVJEmgimKzndjzjrgU8cqt9xCUMtPK4b7NTUW3pdh4QD0Kew19k62g0

جامعة الزنتان

https://drive.google.com/file/d/1Yq6KhUTrQeS8EN-fwtpt7z9VxUjwWLTw/view?fbclid=IwAR1Ysv3QZCI86mInqOnjOv0KIEiiu3CocrIngQvQ-BmrTWgQ54ywrjKebmE

جامعة المرقب

https://drive.google.com/file/d/1nmX-X6EPXG0PLP9h9Dije0vh_N6wLqaZ/view?fbclid=IwAR0IcUi9vCIDY5j5jNPQGoQc1XzfWD2PsbTR7mnSze0HCWd7D4TrDJmCV4M

الجامعة الأسمرية

https://drive.google.com/file/d/1qaDlcF5A0JMZcEHgZIereOOQCPVMXQYM/view?fbclid=IwAR09M4pBOm6B_W2mzM_vwmOfSMEkFLE5htqSQWGFJZYr23P6ixXW3e6xqTE

جامعة مصراتة

https://drive.google.com/file/d/1yEs-n-qfHKrFvoG5_bl2VLNG13cbVNuk/view?fbclid=IwAR3sj06uyAeOCoYUmxlfzjkQZnxpcmAy2VAUNgGkegu98DBOrc3gtYg60A0

جامعة الجفرة

https://drive.google.com/file/d/1iaviSF6VNQR7aFvB5vtLvE96-KPP_MMd/view?fbclid=IwAR0TLmwjTlbjpFdw1-qpg1cQd5tzdW79zp9hfMA6toL4efVJ8ZwVNPAgzo4

جامعة الزيتونة

https://drive.google.com/file/d/1AyciwxeS7ZlpO1qEkHU3puu__CcopOAs/view?fbclid=IwAR15WtIDsJDEsr6uSB9Re5iwPmxnUCUtwdvW8Pl5y33imG-6e3ahxCKOukw

جامعة فزان

https://drive.google.com/file/d/1YBR-bgbztIaqY3vcx0fzHTIHECTybH03/view?fbclid=IwAR11B0i2Fy7oXp3XfGhEXV0i1RppBl4OVEHinfPvCoRg-VNxQnYkiBUC8Ig

جامعة نالوت

https://drive.google.com/file/d/1sX4u_SNC1aS1UsJETafhQHSuu_uv4_Al/view?fbclid=IwAR1V320mcbVncsq7M0Ro0WVrZDn7X-F0imm6yn-ORzQZGwS28gRPhTk9nTI

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