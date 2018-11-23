العامة للكهرباء تُلوّح بطرح الأحمال

حثت الشركة العامة للكهرباء المواطنين للتوجه نحو التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية مع حلول فصل الشتاء وازدياد نسبة استهلاك أجهزة التدفئة.

وقالت الشركة إن الشبكة العامة في وضعها الحالي، قادرة على تلبية حجم الطلب العادي دون حساب مُعدّل استهلاك أدوات التسخين والتدفئة.

وأشارت إلى أنه في حال أفرط المواطنون في استهلاك أدوات التدفئة، من المُمكن أن يتسبب ذلك في فرض ساعات طرح أحمال مُجدداً.

وطالبت شركة الكهرباء في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” المواطنين باختيار الأوقات المُناسبة لتشغيل التدفئة وأدوات التسخين، دون ذكر أو تحديد لهذه الأوقات.

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