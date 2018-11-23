اخبار ليبيا الان

العامة للكهرباء تُلوّح بطرح الأحمال

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حثت الشركة العامة للكهرباء المواطنين للتوجه نحو التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية مع حلول فصل الشتاء وازدياد نسبة استهلاك أجهزة التدفئة.

وقالت الشركة إن الشبكة العامة في وضعها الحالي، قادرة على تلبية حجم الطلب العادي دون حساب مُعدّل استهلاك أدوات التسخين والتدفئة.

وأشارت إلى أنه في حال أفرط المواطنون في استهلاك أدوات التدفئة، من المُمكن أن يتسبب ذلك في فرض ساعات طرح أحمال مُجدداً.

وطالبت شركة الكهرباء في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” المواطنين باختيار الأوقات المُناسبة لتشغيل التدفئة وأدوات التسخين، دون ذكر أو تحديد لهذه الأوقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك