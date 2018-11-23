إتلاف لحوم أبقار مُصابة بالصفراء في اجدابيا

أتلف الحرس البلدي اجدابيا، الخميس، كميات ضخمة من لحوم الأبقار التي تُشكل خطراً على صحة المواطنين بعد الكشف عن إصابتها بمرض الصفراء.

ويُقدر وزن اللحوم المُتلفة بـ”346″ كيلو غراماً، تم ضبطها خلال جولة تفتيشية لإحدى دوريات أفراد الحرس البلدي اجدابيا على مُربي المواشي بالمدينة.

وحذر الحرس البلدي في منشور على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” من شراء اللحوم دون التدقيق في لونها جيّداً قبل الشراء.

يُشار إلى أن الحرس البلدي اجدابيا أعلن منذ أيام تكثيف دورياته التفتيشية إثر إصابة نحو 10 مواطنين بتسمم غذائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية