وزير «محلي الوفاق» يشارك في اللجنة المتخصصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي بالمغرب

استقبل وزير الحكم المحلى المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، بارك ستاو رئيس اتحاد بلديات جنوب أفريقيا ورئيس اتحاد المدن والحكومات المحلية على مستوى العالم كما حضر الاجتماع الوفد المرافق للوزير.

ويأتي ذلك على هامش المشاركة في القمة الثامنة للجنة الفنية المتخصصة للخدمات العامة والتنمية والمشاريع التابعة لمفوضين الاتحاد الافريقى بالمملكة المغربية

وتم خلال الاجتماع مناقشه العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

