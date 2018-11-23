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الجيش يقضي على إرهابيين في درنة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا تزال المعارك مستمرة في محور وسط البلاد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة درنة، حيث تمكنت الوحدات العسكرية هناك من القضاء على إرهابيّين باستهداف تمركزهم بشكل مباشر.

وشهد المحور منذ أيام اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 3 جنود من صفوف الجيش الوطني، وإصابة آخرين.

وداهمت قوات الجيش الوطني عدداً من المنازل التي يُشتبه باحتماء عناصر إرهابية داخلها، ضمن عملية أطلقها الجيش للقبض على بقايا الخلايا النائمة بالمدينة.

وأكد الجيش حرصه على عدم الإسراع في القضاء على هذه الجماعات الإرهابية خوفا من وقوع ضحايا في صفوف المدنيين داخل المدينة.

يُشار إلى أن الحياة بدأت بالعودة تدريجيا إلى مدينة درنة، فالجيش قام مؤخرا بتسليم المقرات الحكومية بما فيها السجل المدني والمدارس والمؤسسات إلى الجهات المعنية فضلا عن إيصال المياه وإنارة العديد من الأحياء التي شهدت حربا في السابق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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