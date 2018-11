«كاستالدو»: استقرار الوضع في ليبيا أولويات السياسة الخارجية لروما

المتوسط:

قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي والشخصية البارزة في حركة “خمسة نجوم” الإيطالية ذات النفوذ، فابيو ماسيمو كاستالدو، إنَّ استقرار الوضع في ليبيا يُعد إحدى الأولويات الطبيعية في السياسة الخارجية لروما.

وأوضح كاستالدو، أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار جاد بشأن سوريا، وليبيا، ومنطقة البحر المتوسط بشكل عام، دون مشاركة مباشرة من روسيا.

وأشار كاستالدو، إلى أنه “بالنسبة لإيطاليا وبسبب العديد من العوامل المختلفة، الطابع الجغرافي والتاريخي، شاء لنا أن نلعب في البحر الأبيض المتوسط دورًا الجسر.. نريد وينبغي علينا أن نعمل بنشاط كوسيط دولي، لكن من المهم جدا بهذا الصدد، أن يكون لأوروبا موقف موحد بشأن هذه القضايا الحساسة، وليس بالأقوال، بل بالأفعال، كون هذا سيسمح لها بلعب دور إيجابي مهم بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة”.

