المتوسط:

قال رئيس صندوق الثروة السيادى الليبى، إن الصندوق سيعين مدققين فى غضون أسابيع وسينتهى من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019 في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات.

وقال على محمود حسن محمد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الليبية للاستثمار إن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالى والاستشارات من بين الشركات التى يدرس الصندوق الاستعانة بها.

ونحو 70% من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة قيمتها 67 مليار دولار مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.

The post «صندوق ليبيا السيادي» يُعين مدققين فى مسعى للإفراج عن أصول مجمدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية