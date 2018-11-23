 صدور حكم “بطلان” حجب نتائج ثانوية زوارة

ذكر أحد المحامين المكلفين بقضية طلبة الشهادة الثانوية العامة في زوارة أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها المبدئي اليوم لصالح الطلبة ببطلان قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق.

ونقل المركز الإعلامي لزوارة عن المحامي الذي لم يذكر اسمه، أن حكم المحكمة ألغى قرار وزير التعليم الذي حجب فيه نتائج الثانوية العامة للطلبة على مستوى المدينة بحجة الغش.

وألغى قرارا لوزير التعليم عثمان عبدالجليل أغسطس الماضي نتائج امتحانات الدور الأول في الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للعام الجاري ببلدية زوارة، وألزم الطلبة بالإعادة ضمن الدور الثاني للشهادة الثانوية واحتسابه دورا أول لهم.

وأعلنت الوزارة آنذاك فتحها تحقيقا بعد الاشتباه في نتائج الطلبة، واعتبرت لجان المراقبة وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في المراقبة موقوفين عن العمل إلى حين استكمال التحقيق، ملوحة بفصل من يثبت أي دليل ضده.

ورفض بعض طلبة الشهادة الثانوية بزوارة إعادة الامتحانات،

وأعلن بعدئذ أهالي من المدينة وأعضاء مجلسها البلدي منتصف أغسطس عزمهم ملاحقة عبدالجليل قانونيا في حال عدم تراجعه عن قرار إلغاء الامتحانات واعتذاره للطلبة.

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