الخارجية تشدد على الالتزام بالقواعد الدبلوماسية عند استقبال الشخصيات الدولية

شددت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، على ضرورة الإلتزام بقواعد “البروتوكول” الدبلوماسي المتعارف عليها عند استقبال السفراء والشخصيات الدولية.

واعتبرت الوزارة، الخميس أن استقبال مسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات للسفراء والشخصيات الدولية من دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، انتهاك للأعراف الدبلوماسية وتصرف يمس بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني.

وأوضحت الخارجية بأن الزيارات الرسمية للوفود والشخصيات الدولية تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، ومن خلال التنسيق مع إداراة المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة إلى أن هذا ما لم يحصل عند استقبال عدد من وزراء ومسؤولي حكومة الوفاق لاستقبال، نيفيل جافا والذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي، جوزيف موسكات في طرابلس قبل يومين.

يذكر أن مواطن مالطي أنتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي التقى عدد من وزراء ومسؤولي حكومة الوفاق في طرابلس الثلاثاء الماضي.

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