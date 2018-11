«لافروف»: غياب المسوغ الشرعي يمنع وجود قواعد عسكرية في ليبيا

المتوسط:

علّق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على سؤال يتعلق بـ احتمالية ظهور قواعد روسية في ليبيا على غرار سورية، قائلاً: «الوجود العسكري الروسي في الأرض السورية يستند إلى أحكام القانون الدولي بشكل كامل، إذ أنه يأتي بدعوة من السلطة الشرعية في البلاد.. أما في ليبيا ومهمة استعادة كيان الدولة فلا تزال تنتظر تنفيذها.. ولذلك فلا يجوز الحديث عن تشابه الحالتين».

واعتبر لافروف، أنه من الخطأ الحديث عن احتمال نقل تجربة بلاده السورية إلى ليبيا، نظرا لغياب أي مسوّغ شرعي يتيح لها ذلك، خلافا لسورية.

وأكد لافروف دعم موسكو للمساعي الأممية لإطلاق الحوار السياسي الليبي، والخطوات التي يتخذها وسطاء إقليميون ودوليون من أجل تسوية الأزمة في البلاد، مشيرا إلى وقوف روسيا ضد التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.

