ميلانيزي: مؤتمر باليرمو شاهدة على طريق السلام بليبيا

رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن المؤتمر لأجل ليبيا الذي انعقد يومي 12 و13 من الشهر الجاري في باليرمو (صقلية)، يمثل شاهدة على طريق السلام في هذا البلد الشمال أفريقي.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي انطلق في روما الخميس، أضاف موافيرو أن “من الأساسي العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط”، وهو “ما حاولنا القيام به مع مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “المؤتمر هام”، كونه “لم يدعِ أنه سيحل جميع المشاكل، لكنه وضع شاهدة على طريق السلام والاستقرار في ليبيا”.

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